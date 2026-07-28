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Политика

МИД России осудил атаку Украины на иранское судно

МИД РФ назвал актом агрессии атаку Украины на иранское судно в Каспийском море
Евгений Одиноков/РИА Новости

Атака Украины на иранское коммерческое судно в акватории Каспийского моря, которое следовало из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Подобные преступные действия свидетельствуют о несомненном стремлении киевского режима к расширению географии террористического охвата», — отметила она.

Также дипломат подчеркнула, очередная атака на гражданские суда на Каспии говорит о том, что региональной безопасности прикаспийских стран создается явная угроза.

Она добавила, что Каспийское море «должно оставаться свободным от любых военных инцидентов, быть зоной мира, добрососедства и сотрудничества».

25 июля министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва один член экипажа не выжил. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об опасности расширения Украиной географии конфликта с РФ на Иран.

Ранее в России допустили ракетный удар Ирана по Украине.

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