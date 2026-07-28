Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В Британии оценили массированные удары ВС РФ по территории Украины

Аналитик Меркурис: ВС РФ усиливают удары ракетами и дронами по Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Армия России наносит мощные и системные удары ракетами и дронами по объектам ВСУ. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Речь идет о «массированных ударах ракетами и беспилотниками по территории Украины», уточнил он. Как указал эксперт, ударам подвергаются Одесса и близлежащие порты, а также объекты в Киеве.

При этом действия ВС РФ не хаотичны, а носят системный характер, указал аналитик.

«Я не могу себе представить, что это что-то иное, чем часть общего плана, разработанного Генеральным штабом для достижения победы над Украиной», — заявил Меркурис.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США и Украина ведут переговоры о возможном введении режима прекращения огня в небе. Предполагается, что инициативу представят российской стороне в рамках нового раунда переговоров, направленных на прекращение боевых действий.

Ранее на Украине признали выгоду от возможного воздушного перемирия с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!