В Британии оценили массированные удары ВС РФ по территории Украины

Армия России наносит мощные и системные удары ракетами и дронами по объектам ВСУ. Об этом заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

Речь идет о «массированных ударах ракетами и беспилотниками по территории Украины», уточнил он. Как указал эксперт, ударам подвергаются Одесса и близлежащие порты, а также объекты в Киеве.

При этом действия ВС РФ не хаотичны, а носят системный характер, указал аналитик.

«Я не могу себе представить, что это что-то иное, чем часть общего плана, разработанного Генеральным штабом для достижения победы над Украиной», — заявил Меркурис.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США и Украина ведут переговоры о возможном введении режима прекращения огня в небе. Предполагается, что инициативу представят российской стороне в рамках нового раунда переговоров, направленных на прекращение боевых действий.

Ранее на Украине признали выгоду от возможного воздушного перемирия с Россией.