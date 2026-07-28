Трамп высказался об Израиле и ядерных разработках Ирана

Трамп заявил, что США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана

У США есть полная информация о ядерных разработках Ирана, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не нужно публично объявлять о том, что он собирается что-либо рассказать по этой теме американской стороне. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Мне не нужно, чтобы Биби (Биньямин Нетаньяху - прим. ТАСС) мне рассказывал об этом. Биби говорит мне это, потому что хочет оставаться вовлеченным», — сказал глава Белого дома.

По его словам, США имеют «лучшие камеры, которые наведены туда».

«Мы точно знаем о том, что происходит. Когда я услышал, что Биби это объявлял, я заявил: «Почему просто не рассказать это мне, зачем объявлять это всему миру?» Я в точности знаю, что происходит в районе горы Коланг Газ Ла (или Пикас, находится в иранской провинции Исфахан. — «Газета.Ru»)», — продолжил Трамп.

Он отметил, что это не является «такой большой проблемой».

Накануне газета New York Post со ссылкой на источник сообщила, что Нетаньяху во время визита в Вашингтон передаст Трампу разведданные Израиля о горе Коланг Газ Ла близ ядерного объекта в иранском городе Натанз.

28 июля премьер Израиля прибыл в США для встречи с американским президентом.

Ранее Трамп заявил, что США не допустят получения Ираном ядерного оружия.