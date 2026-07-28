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Политика

Литва может откупиться от ЕС, чтобы не принимать мигрантов

Литва рассматривает возможность финансовой компенсации за отказ от мигрантов
Ints Kalnins/Reuters

Литва рассматривает возможность заплатить Евросоюзу, чтобы не принимать мигрантов, которые должны быть распределены ЕС, заявил премьер-министр республики Миндаугас Синкявичюс. Об этом сообщает LRT.

По его словам, пока правительство не сформировало чуткую позицию по данному вопросу, кабмин будет советоваться с министром внутренних дел.

Синкявичюс считает, что «вариант с оплатой следует рассматривать очень и очень серьезно».

В публикации отмечается, что Литва планирует принять 58 мигрантов, находящихся на Кипре, а также выплатить €1,4 млн за оставшуюся часть иностранцев, которых не примет в стране.

До этого сообщалось, что Франция оказалась застигнута врасплох подписанным странами-членами Евросоюза письмом с призывом к созданию центров приема мигрантов в третьих странах. Критика президента Франции Эммануэля Макрона в адрес этой идеи привела к столкновениям между членами ЕС по поводу депортации мигрантов и того, кто должен оплачивать содержание центров содержания под стражей в третьих странах.

Ранее глава Пентагона призвал Европу остановить «вторжение» мигрантов.

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