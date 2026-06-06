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Армия

Шеф Пентагона призвал Европу остановить «вторжение» мигрантов

Хегсет: из-за мигрантов в Европу вторгаются опасные идеологии
Nathan Howard/Reuters

Страны Европы из числа союзников США «подвергаются натиску опасных идеологий», заявил шеф Пентагона Пит Хегсет на мероприятии во Франции по случаю 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Глава оборонного ведомства отметил, что в Испанию, Италию, Грецию и Болгарию прибывают лодки с нелегальными мигрантами.

«Когда в европейских столицах что-то предпримут в связи с этим вторжением? Или уже слишком поздно? Я думаю, что нет», — сказал министр.

Хегсет подчеркнул, что США поддерживают своих союзников и ожидают такого же отношения от партнеров.

В прошлом году шеф Пентагона назвал главными угрозами для США нелегальных мигрантов и «коммунистический» Китай.

Для решения первой проблемы, по его словам, было решено усилить охрану южной границы, и меры, предпринятые для этого Северным командованием Вооруженных сил страны, вызывали гордость. Хегсет тогда сказал, что американская армия долгое время защищала чужие границы, а теперь пришла пора защищать собственные.

Ранее Сальвадор поместил в свою «мегатюрьму» первых депортированных из США преступников.

 
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