СМИ сообщили, что Францию застало врасплох письмо по миграционным центрам

Франция оказалась застигнута врасплох подписанным странами-членами Евросоюза письмом с призывом к созданию центров приема мигрантов в третьих странах. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

В статье говорится, что критика президента Франции Эммануэля Макрона в адрес этой идеи привела к столкновениям между членами ЕС по поводу депортации мигрантов и того, кто должен оплачивать содержание центров содержания под стражей в третьих странах.

По словам двух дипломатов ЕС, письмо застало Францию врасплох, так как его подписали 19 стран объединения.

В последнем абзаце этого письма содержится призыв к выделению средств из бюджета Евросоюза на поддержку инициатив по созданию таких центров, что, судя по всему, Макрон вряд ли поддержит, подчеркивает Politico.

Предыдущие неудачные попытки создать центры для депортации — от провала в Руанде в Великобритании до неудачных экспериментов в южной части Тихого океана в Австралии — показали, что это политическое минное поле. Когда эта тема начнет затрагивать бюджет ЕС, борьба может затянуться до глубокой зимы, заключает издание.

Ранее глава Пентагона призвал Европу остановить «вторжение» мигрантов.