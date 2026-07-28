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Политика

В России оценили способность Европы воевать

Военэксперт Литовкин: армии стран Европы не потянут «войну» с РФ к 2030 году
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Европейские армии никогда не готовились к «настоящей войне», в связи с чем заявления политиков стран НАТО о конфликте с Россией к 2030 году не имеют какой-либо почвы под собой. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

«То, что они на 2030 год объявили «войну» России, это ничего практически не значит, кроме того, что они будут создавать какое-то оружие, разворачивать свой военно-промышленный комплекс для того, чтобы зарабатывать деньги, пугать Россию войной, оболванивать свое население тем, что мы защищаемся от агрессивной России, поэтому на дешевые продукты, на снижение инфляции, на снижение платы, за электричество, за свет, за газ и так далее рассчитывать вам не приходится... Украинские офицеры обнаружили, что слабая подготовка европейских солдат — это очевидно, потому что они никогда не готовились к настоящей войне», — подчеркнул эксперт.

Европейские армии после Второй мировой войны, отметил Литовкин, «никогда не участвовали в настоящей войне с настоящим противником». Бомбардировки Югославии, Ливии, участие европейских контингентов во вторжении США в Афганистан не смогли закалить армии стран Европы, указал аналитик.

«У них нет психологии настоящей войны», — подытожил Литовкин.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскритиковали уровень подготовки бойцов НАТО после совместных маневров в Швеции, которые прошли в мае этого года. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

Ранее в МИД РФ заявили об увеличении масштабов учений НАТО у российских границ.

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