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Общество

Бастрыкин рассказал, кому не грозит наказание за терроризм

Бастрыкин: наказание за терроризм не грозит в случае отказа от преступления
Екатерина Штукина/РИА Новости

Наказание за терроризм не грозит в случае, если втянутый в подготовку преступления человек по собственной воле откажется от его совершения. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Согласно статье 31 Уголовного кодекса Российской Федерации, человек освобождается от ответственности при добровольном отказе от преступления», — сказал глава ведомства.

Бастрыкин уточнил, что этот механизм закреплен в примечаниях к ряду статей, в частности, к статье «Террористический акт», где прописано, что подозреваемый освобождается от уголовного преследования, если в его действиях нет других составов преступлений.

Председатель СК РФ подчеркнул, что все утверждения неизвестных кураторов о том, что единственный выход — совершить то, что они просят, является самой большой уловкой, которая может либо привести в места лишения свободы, либо вовсе стоить человеку жизни. Необходимо вовремя остановиться, и это надо разъяснять подросткам, рассказал Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что Россия расследует дело о применении Украиной запрещенных методов войны.

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