В СВР РФ рассказали о требовании Евросоюза к Армении

СВР: ЕС требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса в стране

Европейский союз (ЕС) требует от Армении сокращения присутствия бизнеса РФ в республике. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«От правительства Никола Пашиняна уже сейчас требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого внутренних оппонентов», — заявили в СВР.

В ведомстве уточнили, что Евросоюз убеждает Армению в безоговорочной поддержке.

Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла на фоне стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграцию. В Кремле предупредили Армению, что не получится одновременно находиться в составе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и быть членом Евросоюза.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика в надлежащее время сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС.

Ранее Песков предупредил, что ждет Армению в случае вступления в ЕС.