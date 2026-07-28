Постпред Белоруссии при ООН передаст США ответ от Лукашенко на предложения Вашингтона

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков передаст США послание от президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

По словам Рыбакова, недавно Минск получил от Вашингтона ряд предложений. Лукашенко с ними ознакомился и дал соответствующие поручения тем структурам, которые должны заниматься реализацией этих предложений.

Рыбаков добавил, что уже через несколько дней планирует вернуться в Нью-Йорк и встретиться со специальным посланником США Джоном Коулом, которому и передаст послание Лукашенко. После этого белорусская сторона будет ждать результатов.

В июне Лукашенко допустил, что может встретиться с президентом США в ближайшие месяцы. По его словам, возможно, это произойдет осенью на Саммите мира, куда пригласили белорусского лидера.

Ранее Лукашенко назвал США единственной постоянно воюющей страной в мире.