Прокуратура направила в суд дело блогера Светова

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении блогера Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Светов обвиняется по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, он был привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности иностранного агента (статья 19.34 КоАП РФ). При этом, находясь за пределами России, он распространил в одной из соцсетей материалы без соответствующей маркировки.

В июне Савеловский районный суд признал Светова, который является лидером организации «Гражданское общество» и активистом Либертарианской партии, виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей.

В 2023 году министерство внутренних дел объявило Светова в розыск. В отношении него возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.

Ранее избранный депутатом в Хабаровском крае кандидат отрекся от либертарианства.