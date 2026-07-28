Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Политика

Прокуратура направила в суд дело блогера Светова

Суд заочно рассмотрит дело блогера Светова о неисполнении обязанностей иноагента
Илья Питалев/РИА Новости

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении блогера Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом), обвиняемого в уклонении от обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Светов обвиняется по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, он был привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности иностранного агента (статья 19.34 КоАП РФ). При этом, находясь за пределами России, он распространил в одной из соцсетей материалы без соответствующей маркировки.

В июне Савеловский районный суд признал Светова, который является лидером организации «Гражданское общество» и активистом Либертарианской партии, виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей.

В 2023 году министерство внутренних дел объявило Светова в розыск. В отношении него возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.

Ранее избранный депутатом в Хабаровском крае кандидат отрекся от либертарианства.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!