Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом

Зеленский прибыл в США для прощания с сенатором Грэмом и встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для прощания с сенатором Линдси Грэмом и встречи с американским лидером Дональдом Трампом. О своем приезде украинский политик написал в Telegram-канале.

«Уже в Соединенных Штатах Америки. В планах – встречи с президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту», — написал Зеленский.

Он добавил, что от имени всей Украины он и его команда почтят память Грэма и вместе со всеми на церемонии прощания в Вашингтоне вспомнят усилия сенатора «ради безопасности и свободы в Евроатлантике и других регионах мира».

Агентство Reuters, комментируя предстоящую встречу Зеленского и Трампа в Вашингтоне, писало, что в ходе переговоров стороны могут обсудить некое предложение о прекращении огня в воздухе.

В Кремле на сообщения Reuters отреагировали скептически. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва пока не получала никакой конкретики по поводу воздушного перемирия с Украиной.

Ранее сообщалось о подготовке Украиной и США нового предложения для России под названием «Перемирие в небе».