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Политика

На Украине признали выгоду от возможного воздушного перемирия с Россией

Экс-сотрудник СБУ Ступак: воздушное перемирие выгодно для Украины
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Воздушное перемирие выгодно для Украины, поскольку вся территория республики находится под обстрелами ВС РФ. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, чьи слова приводит УНИАН.

По его словам, в Москве считают, что зимой откроется «окно возможностей». ВС РФ планомерно уничтожают энергетическую инфраструктуру, и население Украины переходит на генераторы, указал эксперт. При этом из-за ударов по АЗС это только усугубляет дефицит, констатировал военный.

«Поэтому для нас было бы выгодно остановить такие атаки. Украина имеет значительно меньшую территорию, чем Россия, и практически вся она находится под обстрелом», – заявил Ступак.

При этом экс-сотрудник СБУ усомнился, что перемирие возможно «как минимум до конца февраля».

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США и Украина ведут переговоры о возможном введении режима прекращения огня в небе. Предполагается, что инициативу представят российской стороне в рамках нового раунда переговоров, направленных на прекращение боевых действий.

Ранее Песков высказался о перспективах воздушного перемирия с Украиной.

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