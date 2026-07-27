На Украине признали выгоду от возможного воздушного перемирия с Россией

Воздушное перемирие выгодно для Украины, поскольку вся территория республики находится под обстрелами ВС РФ. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, чьи слова приводит УНИАН.

По его словам, в Москве считают, что зимой откроется «окно возможностей». ВС РФ планомерно уничтожают энергетическую инфраструктуру, и население Украины переходит на генераторы, указал эксперт. При этом из-за ударов по АЗС это только усугубляет дефицит, констатировал военный.

«Поэтому для нас было бы выгодно остановить такие атаки. Украина имеет значительно меньшую территорию, чем Россия, и практически вся она находится под обстрелом», – заявил Ступак.

При этом экс-сотрудник СБУ усомнился, что перемирие возможно «как минимум до конца февраля».

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США и Украина ведут переговоры о возможном введении режима прекращения огня в небе. Предполагается, что инициативу представят российской стороне в рамках нового раунда переговоров, направленных на прекращение боевых действий.

Ранее Песков высказался о перспективах воздушного перемирия с Украиной.