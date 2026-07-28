Американские дипломаты ушли с заседания ООН после сравнения США с Россией

Американские дипломаты накануне покинули заседание Совбеза ООН по Украине после критики США со стороны Франции, передает The Associated Press.

Как сообщается в статье, демарш связан с голосованием по поводу продления полномочий верховного комиссара по правам человека Фолькера Тюрка, которое состоялось на прошлой неделе. Это переизбрание поддержали 144 страны, а 10, в том числе США, выступили против. После этого представительство Франции в ООН выступило в соцсетях с критикой Вашингтона.

«США когда-то были маяком прав человека. Больше нет. Сегодня они стоят в изоляции рядом с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией. И мир больше их не слушает», — говорилось в публикации.

После этого, согласно материалу, американский постпред при ООН Майк Уолтц заявил, что Франция поддерживает «одних из худших нарушителей прав человека» и голосует за человека, который критикует демократические страны, включая США, Великобританию и Израиль. А заместитель американского постпреда Дэн Негреа обвинил Париж в «моральном позерстве» и попытках читать лекции другим странам, в том числе по правам человека.

Ранее глава МИД Украины призвал Иран не строить из себя жертву и ссылаться на Устав ООН.