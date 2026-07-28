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Политика

Трамп заявил, что новое шоссе через пустыню Сахара назвали в его честь

Трамп выразил желание проехаться по названному в его честь шоссе через Сахару
Mark Schiefelbein/AP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался о намерении вскоре посетить Марокко и проехать по скоростному шоссе через Сахару, которое названо в его честь. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, он рассчитывает в скором времени прокатиться по «этому великому шоссе от начала и до конца».

Под своим постом глава Белого дома разместил видео, в котором говорится, что «под дальновидным руководством короля Мохаммеда VI и благодаря историческому мужеству президента Дональда Трампа марокканская Сахара вступила в новую эру мира и процветания», а шоссе Тизнит — Дахла является самым свежим примером сотрудничества между двумя странами.

Протяженность трассы составляет 1055 километров, ее строительство обошлось примерно в $1 млрд.

Власти Марокко пока официально не подтвердили, что шоссе носит имя американского президента.

15 июля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в стране выпустят золотую монету номиналом $1 с изображением Трампа.

Ранее СМИ сообщили о возможном выдвижении Трампа на Нобелевскую премию.

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