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Политика

В Йемене хотят открыть представительство Россотрудничества

Посол Йемена предложил открыть представительство Россотрудничества в Адене
Mohammed Mohammed/Global Look Press

Посол Йемена в Москве Ахмед Салем аль-Вахейши на встрече с руководителем Россотрудничества Игорем Чайкой пвыступил с инициативой об открытии филиала агентства в Адене. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Как уточняется в сообщении, дипломат напомнил, что в советский период в Адене функционировал Дом йеменско-советской дружбы, и предложил вернуться к этой практике. Он также отметил устойчивый интерес к российской культуре среди жителей страны и подчеркнул, что многие йеменские студенты стремятся к расширению доступа к курсам русского языка.

Помимо этого, посол акцентировал внимание на высокой заинтересованности молодежи в изучении русского языка, в том числе с использованием дистанционных форматов, и попросил увеличить количество образовательных квот для йеменских граждан.

Со своей стороны Игорь Чайка привел данные о значительном спросе на обучение в России: при наличии чуть более ста бюджетных мест было получено почти 1 745 заявок. Он рекомендовал организовать в Йемене в будущем году выставку российских университетов и призвал студентов активнее заявляться в проекты агентства, включая «Здравствуй, Россия!» и «Новое поколение».

Ранее глава Йемена объявил о возобновлении экспорта нефти и борьбе с хуситами.

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