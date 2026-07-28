Индонезия хочет больше прямых рейсов из РФ из-за рекордного турпотока

Индонезия рассматривает возможность расширения авиасообщения с Россией на фоне существенного роста туристического и делового интереса. По данным за 2025 год, поток путешественников из РФ увеличился на 22%, а в текущем сезоне объем продаж туров вырос еще на 26%, пишут «Известия».

В посольстве РФ в Джакарте отмечают заинтересованность индонезийской стороны в привлечении на маршруты не только «Аэрофлота», но и других российских перевозчиков, при условии коммерческой эффективности таких рейсов. На данный момент единственным прямым направлением остается перелет Москва — Денпасар, возобновленный в сентябре 2024 года после личной поддержки со стороны президента Индонезии Прабово Субианто.

Приоритетным направлением является открытие прямого сообщения с Джакартoй. Представители индонезийской торгово-промышленной палаты указывают на необходимость увеличения частоты полетов, так как текущее расписание не покрывает реальный спрос.

Выбор российских авиакомпаний для полетов в Индонезию ограничен возможностями воздушного флота. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин пояснил, что для таких сверхдальних перелетов требуются широкофюзеляжные самолеты иностранного производства, парк которых в РФ ежегодно сокращается приблизительно на 10%. На сегодняшний день достаточными ресурсами в этом сегменте располагает только «Аэрофлот».

В то же время вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян предположил, что к программе полетов при определенных условиях могли бы присоединиться Nordwind и Azur Air, имеющие опыт дальнемагистральных рейсов в Юго-Восточную Азию. Также рассматривается вариант полетов с промежуточной технической посадкой для дозаправки, аналогичный схеме, которую ранее использовала авиакомпания «ИрАэро» в рейсах на Филиппины.

По оценке экспертов РСТ, альтернативным решением могло бы стать привлечение индонезийских перевозчиков. Схожий опыт уже был реализован на танзанийском направлении, куда начал летать национальный перевозчик Air Tanzania. Тем не менее, ведущие индонезийские компании (Garuda Indonesia, Lion Air, Batik Air) пока не планируют полеты в Россию, во многом из-за опасений столкнуться со вторичными санкциями западных стран.

Дополнительным драйвером для расширения полетной сетки может стать соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией, подписанное в конце 2025 года и ратифицированное Россией в мае. Ожидается, что этот документ позволит существенно нарастить товарооборот между странами в среднесрочной перспективе, что неизбежно увеличит потребность в прямых рейсах для деловых поездок.

Ранее стало известно о первом прямом рейсе из Танзании в Россию.