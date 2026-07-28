В Никарагуа поменяют конституцию для недопущения прихода к власти оппозиции

В Никарагуа реформируют конституцию на фоне заявлений об отмене выборов в стране

В Никарагуа инициирован процесс широкомасштабных консультаций, целью которых является подготовка законопроекта о частичном изменении конституции. Об этом сообщила сопрезидент республики Росарио Мурильо, пишет ТАСС.

«Сегодня начинается процесс консультаций для разработки законопроекта о частичной реформе», — сказала Мурильо.

По ее словам, реформа нацелена на реализацию социальных программ по борьбе с бедностью, а также на укрепление стабильности и безопасности в стране.

Консультации начались с диалога с дипломатическим корпусом. В дальнейшем к обсуждению планируется привлечь представителей судебной системы, вооруженных сил и полиции, а также лидеров финансового, коммерческого и промышленного секторов. В дискуссиях также должны принять участие инвесторы, представители религиозных общин, государственные служащие, студенчество, сотрудники транспортной отрасли и рынков, а также органы управления автономных регионов Карибского побережья.

Данные инициативы последовали за недавним заявлением президента Даниэля Ортеги, приуроченным к 47-летию Сандинистской революции, в котором он сообщил о намерении отказаться от проведения выборов. Ортега обосновал это необходимостью предотвратить возвращение к власти оппозиционных сил. По мнению аналитиков, подобные политические преобразования потребуют внесения соответствующих изменений в действующую конституционную базу страны.

Ранее глава МИД Никарагуа назвал Россию дружественной страной.