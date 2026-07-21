«Никогда больше»: президент Никарагуа объявил об отмене выборов в стране

Президент Никарагуа Ортега заявил, что в стране больше не будет выборов

Президент Никарагуа Даниэль Ортега объявил, что в стране «больше не будет никаких выборов». Свое решение он объяснил стремлением не допустить к власти «партии, поддерживаемые янки». Ортега руководил страной с 1979 по 1990 год, а затем вернулся в президентское кресло в 2007-м — и с тех пор не покидал свой пост. Год назад он провел реформы, продлив свои полномочия и объявив свою жену «сопрезидентом». США ввели против него санкции, а Россия — договорилась о военном сотрудничестве. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будут проводится выборы, чтобы проамериканская оппозиция не смогла получить власть. Его слова приводит агентство Reuters.

«Здесь больше не будет никаких выборов, на которых они могли бы попытаться захватить правительство и узурпировать власть. Времена, когда партии, поддерживаемые янки и сомоцистами (сторонники режима Анастасио Сомосы, правившего Никарагуа с 1930-х по 1979 год. — «Газета.Ru»), могли бы вернуться к власти, прошли — никогда больше», — сказал президент Никарагуа.

Ортега выступил с этим заявлением в день годовщины революции 1979 года, когда движение сандинистов свергло поддерживаемый США режим Анастасио Сомосы. Сам он тогда был одним из лидеров восстания.

Reuters отмечает, что это заявление стало первым за последние два месяца публичным выступлением 80-летнего Ортеги.

Укрепление власти

Даниэль Ортега возглавлял Никарагуа с 1979 по 1990 год: сначала в составе руководящего совета временного правительства, а затем и как президент. После серии неудачных попыток переизбраться он снова выиграл выборы в 2007 году и после этого не покидал пост президента страны .

Последние всеобщие выборы в Никарагуа прошли в 2021 году, на них избирались президент, вице-президент, депутаты Национальной ассамблеи и представители от республики в Центральноамериканском парламенте PARLACEN.

Ортега на них набрал 75% голосов, а его партия Сандинистский фронт национального освобождения (FSLN) получила 75 из 91 места в парламенте.

Власти США раскритиковали выборы как недемократические из-за заключения под стражу ряда оппозиционных политиков и ограничения участия в них политических партий, и в ноябре 2021 года американский президент Джо Байден ввел санкции против Никарагуа и Даниэля Ортеги из-за нарушений прав человека .

Помимо этого, Минфин США ввел ограничения против Генеральной прокуратуры Никарагуа и девяти чиновников, связав эти меры с проведением, как утверждал Вашингтон, «фиктивных выборов». А администрация президента Дональда Трампа также признала режим Ортеги диктатурой и ввела санкции против более чем 2350 никарагуанских чиновников и их родственников.

Reuters отмечает, что в 2025 году Даниэль Ортега укрепил свою власть, проведя в республике конституционные реформы. Они, в частности, предусматривали назначение супруги Ортеги Росарио Мурильо на пост «сопрезидента» , а также увеличение президентского срока до шести лет.

«Он и его жена контролируют практически все аспекты государственного управления, включая вооруженные силы и судебную систему», — отмечает агентство.

В том же 2025-м Мурильо объявила о решении Никарагуа выйти из Совета по правам человека ООН, объяснив этот шаг «неуважением к суверенитету» страны. По ее словам, структура распространяет «клевету и ложь», направленные на дискредитацию правительства и подрыв национального суверенитета, а также не выполняет задачи, ради которых была создана.

Сотрудничество с Россией

На фоне санкций со стороны США республика за последнее время значительно расширила сотрудничество с Россией . Так, 2 мая президент РФ Владимир Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа, подписанное в Москве 22 сентября 2025 года.

Соглашение предусматривает совместную подготовку войск, обмен опытом в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом, взаимодействие военных вузов и сотрудничество в военно-научной сфере.

5 июня на полях Петербургского международного экономического форума прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова и спецпредставителя — а также сына — сопрезидентов Никарагуа Лауреано Ортега Мурильо. По ее итогам российское внешнеполитическое ведомство заявило, что РФ и Никарагуа подтвердили настрой на всемерное укрепление стратегического партнерства.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с Лауреано Ортегой Мурильо отметил, что отношения России и Никарагуа продолжают укрепляться, несмотря на внешние вызовы и санкционное давление.

«Несмотря на вызовы, санкции, мы можем говорить, что наши отношения только укрепляются. Слова благодарности товарищам сопрезидентам, Вам за тот вклад, который вы вносите в укрепление нашего сотрудничества», — сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.