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Политика

Захарова обвинила Украину в превращении Киево-Печерской лавры в место поклонения сатане

Захарова: Украина превращает Киево-Печерскую лавру в место поклонения сатане
meunierd/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Украины превращает Киево-Печерскую лавру в место поклонения сатане. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат обратила внимание на заявление главы Украинского института национальной памяти Александра Алферова о создании на территории монастыря «Украинского национального пантеона». По его словам, туда перенесут прах нескольких десятков «выдающихся украинцев». При этом предпочтение, как отметила Захарова, отдадут тем, кто известен «кровавыми преступлениями».

«Теперь для киевского режима, для Банковой, для тех, кто заправляет на Украине, Киевская лавра — это не место для общения с Богом. Это — место поклонения сатане», — сказала представитель ведомства.

23 июля епископ Гедеон (Харон), ранее возглавлявший снесенный Десятинный мужской монастырь в Киеве, заявил, что в Киево-Печерской лавре, в рамках начатой местными властями «инвентаризации», были убраны старинные иконы с церковнославянскими надписями. Также власти накрыли мощи вышиванками, добавил он.

Ранее в Киеве назвали избранный Богом народ.

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