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Политика

В Госдуме высказались о плане Литвы заставить россиян осуждать СВО

Депутат Журова: Литве не стоит устраивать россиянам тест на любовь к Родине
BelusUAB/Shutterstock/FOTODOM

Планы Литвы обязать россиян письменно осуждать СВО для въезда в страну не будут иметь какого-либо практического воплощения, поскольку россияне не заинтересованы в поездках в Литву на данный момент. Такие «тесты на любовь к Родине» устраивать не Вильнюсу. Об этом «Газете.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Что-то я сомневаюсь, что кто-то к ним поедет в таких условиях. Это как спортсмены: когда спортсменов только начинают заставлять подписывать что-то, спортсмены тут же отказываются выступать на соревнованиях... Не думаю, что сильно много тех, кто желал бы в Литву приехать. Это больше на публику сказано, не думаю, что в этом есть какое-то практическое применение», — отметила парламентарий.

Журова назвала соответствующие планы Вильнюса «тестом на любовь к Родине».

«Уж точно не Литве устраивать его», — подытожила она.

МИД Литвы планирует дополнить закон о национальных санкциях новыми ограничениями. В случае их принятия ученым и спортсменам, а также деятелям культуры и образования из России и Белоруссии запретят въезд в балтийскую республику, если они откажутся подписывать документ с осуждением СВО. Также россияне и белорусы столкнутся с запретом на покупку недвижимости в Литве вблизи стратегически важных объектов. В Совете Федерации предупредили, что Вильнюс рискует столкнуться с зеркальным ответом.

Ранее военная техника НАТО приблизилась к границе с Калининградской областью.

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