МИД Индии вызвал посла Украины

Indian Express: посла Украины вызвали в МИД после атаки на судно с индийцами

В МИД Индии взывали посла Украины после атаки на судно с индийцами на борту. Об этом пишет Indian Express.

«Индия ... вызвала посла Украины после того, как в выходные было атаковано торговое судно с четырьмя индийскими моряками на борту», — говорится в публикации.

Министерство иностранных дел Индии призвало своих граждан оценивать риски перед тем, как соглашаться на работу в зонах конфликта.

21 июля газета Hindustan Times писала, что временного поверенного в делах России Владимира Ладанова вызывали в МИД Индии после удара по судну MV Golden Leo в Черном море, в результате которого не выжили четыре индийских гражданина.

Ладанова вызвали в то время, когда российский посол отсутствовал в Нью-Дели. В официальном заявлении МИД «выразило серьезную озабоченность Индии и безоговорочное осуждение нападения на коммерческое судно MV Golden Leo 19 июля».

Индийская сторона заявила дипломату, что «подобные нападения подрывают безопасность, защищенность и стабильность международной морской торговли».

Ранее Минобороны показало кадры ударов по балкеру и сухогрузу у порта Черноморск.