Индия выразила протест России после удара по судну в порту Одессы

МИД Индии вызвал поверенного России после гибели моряков в порту Одессы

Временного поверенного в делах России Владимира Ладанова вызывали в МИД Индии после удара по судну MV Golden Leo в Черном море, в результате которого погибли четыре индийских гражданина. Об этом сообщает Hindustan Times.

Это был первый случай гибели индийских моряков в российско-украинском конфликте, отмечает издание.

Ладанова вызвали в то время, когда российский посол отсутствовал в Нью-Дели. В официальном заявлении МИД «выразило серьезную озабоченность Индии и безоговорочное осуждение нападения на коммерческое судно MV Golden Leo 19 июля».

Индийская сторона подчеркнула дипломату, что «подобные нападения подрывают безопасность, защищенность и стабильность международной морской торговли».

Поверенного в делах России призвали передать серьезную обеспокоенность властей Индии по поводу того, что нападения на коммерческие суда и гибель гражданских лиц недопустимы и должны быть прекращены.

Ранее Минобороны показало кадры ударов по балкеру и сухогрузу у порта Черноморск.