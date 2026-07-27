«Друзья Западных Балкан» могут помешать интеграции Украины в Евросоюз

Группа стран Евросоюза (ЕС) «Друзья Западных Балкан» может затормозить евроинтеграцию Украины из-за замедления переговоров о вступлении Сербии в объединение. Об этом пишет портал Euronews со ссылкой на дипломатические источники.

В группу «Друзья Западных Балкан» входят Австрия, Греция, Италия, Словакия, Словения, Хорватия и Чехия.

Прогресс в переговорах о евроинтеграции Сербии был заблокирован 8 июля рядом стран-членов Евросоюза, несмотря на рекомендацию Еврокомиссии (ЕК). По данным Euronews, новыми ожидаемыми членами ЕС в балканском регионе считаются Черногория и Албания.

«Друзья Западных Балкан» могут связать процесс присоединения Украины и Молдавии с открытием кластера номер 3 для Сербии. <...> Продвижение в одном направлении создает давление для продвижения и в другом», — говорится в сообщении.

Президент Сербии Александар Вучич назвал вступление в Евросоюз стратегической целью страны. По его словам, именно поэтому «мы должны тесно сотрудничать со всеми странами-кандидатами» в ЕС, в том числе с Украиной. Вучич признался, что ждет визита Владимира Зеленского в Белград. Кроме того, он заявил, что «ключевое и единственное условие» для вступления в Евросоюз — введение антироссийских санкций. Однако сербский лидер намерен сохранить «дружеские» отношения с Москвой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вучич объяснил, почему Сербия не станет членом НАТО.