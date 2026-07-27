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Политика

Эксперт раскрыл, откуда ВСУ могли массированно атаковать Удмуртию

Аналитик Сивков: ВСУ могли массированно атаковать Удмуртию с территории России
Reuters

ВСУ могли атаковать Удмуртию с территории России за счет использования «спящих ячеек». Об этом News.ru заявил военный эксперт Константин Сивков.

Он усомнился, что российский регион атаковали с территории стран Балтии или Финляндии из-за расстояния. По его словам, удары совершались либо с территории России, либо Украины.

«Смотря какие дроны использовались. Если они были небольшие, то их могли и у нас запустить «спящие ячейки». Если это была массированная атака беспилотниками с большим радиусом действия, то, вероятнее всего, наносили удары с Украины», — сказал Сивков.

До этого глава региона Александр Бречалов заявил, что силы противовоздушной обороны отражают самую массированную за последнее время атаку украинских беспилотников на объекты в Удмуртии.

По его словам, силы ПВО уже сбили несколько дронов ВСУ, однако опасность сохраняется. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее ВСУ попытались нанести массированный удар по Калужской области.

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