В Литве предложили ввести новое условие для въезда россиян

МИД Литвы намерен требовать от россиян осудить политику РФ для въезда в страну

Власти Литвы будут требовать от въезжающих в страну граждан России и Белоруссии осуждать действия РФ в Украине. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на литовский МИД.

Отмечается, что новое требование вводится для тех россиян и белорусов, кто въезжает в страну для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта. Отказ подписать документы закроет путь в республику.

«Вводится ясное, прозрачное и единое для всех правовое регулирование, когда принятие решений опирается на объективные критерии, а не на отдельную оценку для каждого случая», — заявили в МИД.

26 июля МИД Литвы предложил ввести запрет для россиян и белорусов на покупку недвижимости вблизи стратегических объектов и военных полигонов.

Кроме того, предлагается запретить въезд в Литву деятелям культуры, образования и спорта, поддерживающим военный конфликт на Украине. Ограничение может затронуть представителей организаций, которые ранее работали на утраченных Украиной территориях, а также участвовали в военных действиях или косвенно их поддерживали.

Ранее глава ЕК заявила о «важном шаге» к запрету на въезд в ЕС воюющих россиян.