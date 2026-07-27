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Политика

МИД РФ пообещал ответ на любые враждебные инициативы Молдавии

МИД: Россия может асимметрично ответить на враждебный курс властей Молдавии
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия будет реагировать на любые недружественные инициативы властей Молдавии, ответ необязательно будет симметричным. Об этом заявили «Известиям» в Министерстве иностранных дел РФ.

В российском дипведомстве отметили, что неизвестно, какие инициативы планирует реализовать Кишинев с подачи западных кураторов.

«Ясно одно — все эти меры направлены на разрыв взаимовыгодных связей с нашей страной. Также очевидно и то, что все они будут получать адекватный, необязательно симметричный ответ», — добавили в ведомстве.

21 июля министерство иностранных дел РФ вызвало посла Молдавии в стране Лилиана Дария. Причиной для этого послужили два инцидента с сотрудниками посольства Москвы в Кишиневе.

19 июля молдавские правоохранители остановили автобус дипмиссии под предлогом проверки документов, а затем без каких-либо разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки. При этом к возмутившимся российским дипломатам была применена сила, также им грозили задержанием.

Ранее в Молдавии раскрыли причину присоединения к санкциям против России.

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