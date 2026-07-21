МИД РФ обвинил Молдавию в применении силы к российским дипломатам

Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Молдавии в стране Лилиана Дария, сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что причиной для вызова послужили два инцидента с сотрудниками посольства Москвы в Кишиневе. 19 июля молдавские правоохранители остановили автобус дипмиссии под предлогом проверки документов, а затем без каких-либо разъяснений сняли с него дипломатические регистрационные знаки. При этом к возмутившимся российским дипломатам была применена сила, также им грозили задержанием .

«Просьба посольства России к МИД Молдавии направить на место представителя ведомства для прояснения ситуации была проигнорирована», — утверждается в тексте.

Еще один инцидент произошел в ночь на 21 июля. Сотрудников посольства РФ в Молдавии, пытавшихся выехать в родную страну для доставки служебного груза, безосновательно удерживали на погранпереходе «Леушены» более четырех часов.

На этом фоне Дарию заявили решительный протест и указали, что Кишинев грубо нарушил основополагающие положения Венской конвенции 1961 года. Кроме того, в МИД РФ предупредили, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры.

Ранее в Молдавии раскрыли причину присоединения к санкциям против России.