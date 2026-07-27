В Турции заявили о готовности провести переговоры РФ и Украины

РИА: Стамбул устраивает все стороны в качестве места переговоров по Украине

Стамбул остается площадкой, которая устраивает все стороны вероятного переговорного процесса по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Стамбул устраивает все стороны и является удобной площадкой для возобновления переговоров», — сказал собеседник информагентства.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал положительным заявление российского коллеги Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.

В июне Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. По его словам, «Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле».

Ранее Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.