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Политика

В Турции заявили о готовности провести переговоры РФ и Украины

РИА: Стамбул устраивает все стороны в качестве места переговоров по Украине
Murad Sezer/Reuters

Стамбул остается площадкой, которая устраивает все стороны вероятного переговорного процесса по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Стамбул устраивает все стороны и является удобной площадкой для возобновления переговоров», — сказал собеседник информагентства.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал положительным заявление российского коллеги Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей.

В июне Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле. По его словам, «Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле».

Ранее Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.

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