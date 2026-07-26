Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны приняли ряд решений, выпустив «джина из бутылки». Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что решения Запада не соответствовали Уставу Организации Объединенных Наций (ООН), который является основой современного международного права.

«Они просто выпустили джина из бутылки», — сказал Путин.

По словам главы государства, современный миропорядок складывался после Второй мировой войны на основе Устава ООН, который формировался странами-победительницами. Однако после распада Советского Союза, который был одним из основателей ООН и создателей международного права, западные страны решили, что Россия, потерявшая часть своего потенциала, не должна пользоваться теми же правами, что и страна-победительница во Второй мировой войне, добавил президент.

Путин отметил, что западные страны «начали править, причем начали править сразу на практике». В качестве примера российский лидер привел события в Югославии, где, по его словам, произошло разделение сербского народа.

В День Военно-морского флота РФ Путин встретился с моряками и командующими флотами в Санкт-Петербурге. В ходе беседы он заявлял, что специальная военная операция рано или поздно завершится, и выражал уверенность в победе России. Президент также отмечал, что Украина в конечном итоге потеряет свои западные земли, которые были «подарком Сталина». О чем еще говорил президент с военными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, кто пишет историю России.