ЕС утвердил выделение Украине седьмого транша в €2,8 млрд в рамках программы финансирования Киева в 50 млрд евро от 2024 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

18 мая министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что очередной транш финансовой помощи от стран Европы Украина получит в начале июня.

В апреле ЕС утвердил кредитный пакет на €90 млрд для Украины, рассчитанный на 2026–2027 годы. Ожидается, что €60 млрд потратят на закупку вооружений, а оставшиеся €30 млрд используют для финансирования бюджетных потребностей Киева. При этом страны — члены Европейского союза могут оказаться в ситуации, когда им самим придется обслуживать долг, поскольку Украина не в состоянии выполнять долговые обязательства.

