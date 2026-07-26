Глава МИД Ирана призвал ЕС и Совбез ООН осудить агрессию со стороны Украины

Иран призвал Совбез ООН и ЕС ответить на удар ВСУ по судну в Каспийском море

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в разговоре по телефону с главой европейской дипломатии Кайей Каллас осудил нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) удар по судну Ирана в Каспийском море. Об этом сообщает IRNA.

В министерстве по итогам разговора указали, что Арагчи «призвал Совбез Организации Объединенных Наций (ООН), Европейский союз, мировое сообщество отреагировать на инцидент». Он подчеркнул, что необходимо привлечь к ответственности причастных к удару по иранскому судну.

Также Арагчи и Каллас обсудили дипломатические инициативы, которые могут решить проблемы, связанные с Ормузским проливом.

Кроме того, в МИД Ирана нападение на судно назвали признаком продолжения нерационального враждебного курса в отношении страны, взятого Украиной.

Накануне МИД Ирана заявил, что украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий.

Ранее у берегов Румынии взорвался сухогруз с углем для Украины.