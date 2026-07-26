Политик рассказал, как антироссийские санкции ЕС вредят Испании

Власти Испании не могут использовать имеющиеся в стране российские вертолеты Ка-32 из-за санкций ЕС, в то время как в стране бушуют масштабные природные пожары. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Антироссийские санкции ЕС не позволяют Испании задействовать свои лучшие вертолеты для тушения масштабных пожаров в окрестностях Мадрида! В стране назревает скандал!» — написал политик.

По его словам, эти вертолеты принадлежат испанским частным компаниям, которые сотрудничали с Министерством экологического перехода и местными сообществами. Однако после того, как действие полетного сертификата для Ка-32 были прекращено, ЕС ввел санкции против них. В связи с этим десять вертолетов остаются на земле из-за невозможности заказать запчасти или пригласить российских техников.

В Испании сейчас продолжает бушевать несколько крупных лесных пожаров. Самый масштабный из них затрагивает Мадрид и провинцию Авила. Общая площадь возгорания составила 45 тысяч га.

Из соображений безопасности местные власти рекомендовали жителям Мадрида избегать нахождения на улице. По словам министра здравоохранения Моники Гарсии, качество воздуха в испанской столице на данный момент плохое.

Ранее Испания запросила помощь у ЕС из-за ситуации с лесными пожарами.