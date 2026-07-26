Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Песков ответил на вопрос о звонках Путина сотрудникам администрации

Песков: Путин использует спецсвязь во время общения с сотрудниками администрации
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин никогда не звонит сотрудникам своей администрации по городскому или мобильному телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время беседы с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

«Президент <…> пользуется специальной связью», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, могут ли сотрудники администрации во время отпуска не взять трубку, если звонит президент.

Песков отметил, что в отпуске такой спецсвязи, как правило, нет. Поэтому сотрудники администрации президента России могут отдыхать с «полным отключением от рабочих процессов», уточнил представитель Кремля.

Песков во время беседы с Юнашевым также сообщил, что Путин этим летом еще не был в отпуске, несмотря на некоторое снижение новостной активности. Пресс-секретарь признался, что отсутствие у российского лидера отпускных дней влияет и на него, поскольку он уходит на отдых в те же недели.

До этого Песков заявлял, что Путин иногда купается в море, когда приезжает в Сочи, но только если позволяет рабочий график.

Ранее Путин рассказал о состоянии своего здоровья.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июля. Кремль о заморозке конфликта на Украине, новый выходной в сентябре и аппарат для лечения опухолей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!