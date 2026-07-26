Песков ответил на вопрос о звонках Путина сотрудникам администрации

Президент России Владимир Путин никогда не звонит сотрудникам своей администрации по городскому или мобильному телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время беседы с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

«Президент <…> пользуется специальной связью», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, могут ли сотрудники администрации во время отпуска не взять трубку, если звонит президент.

Песков отметил, что в отпуске такой спецсвязи, как правило, нет. Поэтому сотрудники администрации президента России могут отдыхать с «полным отключением от рабочих процессов», уточнил представитель Кремля.

Песков во время беседы с Юнашевым также сообщил, что Путин этим летом еще не был в отпуске, несмотря на некоторое снижение новостной активности. Пресс-секретарь признался, что отсутствие у российского лидера отпускных дней влияет и на него, поскольку он уходит на отдых в те же недели.

До этого Песков заявлял, что Путин иногда купается в море, когда приезжает в Сочи, но только если позволяет рабочий график.

Ранее Путин рассказал о состоянии своего здоровья.