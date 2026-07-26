Вице-президент США предупредил об эскалации конфликта с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе совещания в Белом доме выразил обеспокоенность возможной эскалацией военного конфликта с Ираном. Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на источники.

По информации телеканала, 24 июля во время совещания с участием главы Белого дома Дональда Трампа Вэнс и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Дэн Кейн озвучили опасения из-за потенциальной эскалации конфликта. По мнению Кейна, расширение операции еще больше истощит американские запасы боеприпасов.

Источник в Пентагоне подтвердил CNN, что «операции приостановлены» в данный момент. Неизвестно, что побудило военное министерство взять паузу в нанесении ударов по территории Ирана. Согласно сведениям CNN, государства Персидского залива обращались к администрации США, призывая проявить сдержанность в конфликте с Ираном. Американский президент в частном порядке поручил переговорщикам США продолжать контакты с Тегераном.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на оценки военных аналитиков написала, что Соединенные Штаты и Иран пока не могут добиться решающего преимущества в военном противостоянии, поэтому конфликт рискует затянуться на месяцы.

Ранее США заподозрили Россию в военной помощи Ирану.