В американском СМИ предположили, сколько может продолжаться конфликт США и Ирана

WSJ: конфликт между США против Ирана может затянуться на месяцы

США и Иран пока не могут добиться решающего преимущества в военном противостоянии, поэтому конфликт рискует затянуться на месяцы. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на оценки военных аналитиков.

По мнению экспертов, и Вашингтон, и Тегеран готовы к дальнейшей эскалации, однако уже приближаются к пределу возможностей, которые могут обеспечить военные методы. Сложившийся тупик, как отмечает издание, повышает вероятность затяжного противостояния, пока стороны будут пытаться укрепить свои позиции и добиться преимущества.

Газета также подчеркивает, что Иран ранее уже демонстрировал способность выдерживать многолетнее санкционное давление и противостоять попыткам США оказать на него экономическое воздействие.

До этого портал Axios написал, что президент США в ночь на 25 июля распорядился прекратить авиаудары по Ирану, которые продолжались на протяжении почти двух недель. Данный шаг был предпринят в то время, как представители Омана проводили переговоры в Тегеране. В ходе этой встречи были достигнуты определенные результаты в вопросе возможного возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Ранее США заподозрили Россию в военной помощи Ирану.