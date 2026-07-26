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Политика

В Британии рассказали, почему Лондон не откажется от конфронтации с Москвой

Экс-посол Мюррей: Британия не откажется от конфронтации с РФ в скором времени
Global Look Press

Великобритания в ближайшее время не откажется от курса на конфронтацию с Россией. Об этом заявил шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в беседе с РИА Новости.

По его словам, без кардинальных изменений в политической системе страны внешнеполитический курс Лондона останется прежним. Мюррей считает, что ключевое влияние на принятие решений оказывают представители британского истеблишмента, военно-промышленного комплекса и крупного капитала, а сами политики играют второстепенную роль.

Экс-дипломат также заявил, что русофобия стала важной частью государственной идеологии Великобритании, однако, по его мнению, большинство британцев не разделяют такого отношения к россиянам. Он добавил, что в стране принимаются новые ограничительные меры, которые, как считает Мюррей, направлены на усиление контроля над информацией.

До этого политолог Алекс Крайнер выразил мнение, что власти Великобритании стремятся развязать большую войну через провокации против России, чтобы отвлечь население от внутренних проблем. По его словам, Соединенное Королевство открыто проявляет агрессию в отношении России.

Ранее в Совфеде заявили о новой фазе войны стран НАТО против России.

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