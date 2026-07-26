Иран сделал предостережение после удара Украины по его судну

МИД Ирана предупредил Украину о своем праве ответить на удар по судну на Каспии

После атаки Украины на торговое судно Ирана в Каспийском море Исламская Республика оставляет за собой право ответить, сообщает в Telegram-канале иранский МИД.

Там заявили, что действия Киева говорят «о продолжающемся иррациональном и враждебном отношении» к Тегерану. В Иране подчеркнули, что никогда не вмешивались в украинский конфликт, а эта атака нарушает международное право и стремится «распространить огонь войны и небезопасности».

«Иран, в соответствии с основополагающими принципами и нормами международного права, в частности принципом законной обороны, не будет колебаться в защите своих национальных интересов и безопасности», — подчеркнули в министерстве.

Накануне министерство иностранных дел Исламской Республики заявило, что украинские силы атаковали ее торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту несовместимые с жизнью травмы получил один моряк, еще один член экипажа был ранен.

Ранее США попросили Украину не бить по нероссийским танкерам, а про российские суда ничего не сказали.