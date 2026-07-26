Арагчи созвонился с Каллас после удара Украины по судну Ирана на Каспии

Арагчи в разговоре с Каллас сообщил об ударе Украины по судну Ирана на Каспии

Глава иранского МИД Аббас Арагчи провел телефонный разговор с главой евродипломатии Кайей Каллас, сообщает в Telegram-канале внешнеполитическое ведомство Исламской Республики.

Согласно пресс-релизу, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и дипломатические инициативы по урегулированию ситуации в Ормузском проливе. Кроме того, после атаки Украины на иранское торговое судно Арагчи напомнил об ответственности ЕС как союзника Киева и «непредсказуемых последствиях таких авантюр».

«Каллас выразила обеспокоенность по поводу любого расширения зоны конфликта и подчеркнула важность продолжения консультаций между ЕС и Ираном», — отмечается в заявлении.

Накануне министерство иностранных дел Ирана заявило, что украинские силы атаковали его торговое судно в Каспийском море. В результате взрыва на борту несовместимые с жизнью травмы получил один моряк, еще один член экипажа был ранен. Тегеран назвал произошедшее актом агрессии и обвинил Киев в попытке распространить российско-украинский конфликт за пределы зоны боевых действий.

Ранее США попросили Украину не бить по нероссийским танкерам, а про российские суда ничего не сказали.