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Политика

В Великобритании заявили, что страна может вступить в оборонный банк НАТО

The Sun on Sunday: Великобритания может присоединиться к банку НАТО
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Великобритания может присоединиться к Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB), создаваемого для финансирования милитаризации стран НАТО. Об этом сообщила газета The Sun on Sunday.

Отмечается, что на милитаризацию стран будет привлечено до $134 млрд рублей.

Издание подчеркивает, что новый министр финансов Великобритании Джон Хили поддерживает вступление в DSRB, в отличие от своей предшественницы Рейчел Ривс. Инициативу также поддержирвает глава Минобороны Уэз Стритинг.

До этого агентство Reuters сообщило, что Турция продолжает рассматривать возможность присоединения к DSRB НАТО.

Банк обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB) — это новая международная финансовая инициатива, представленная на саммите НАТО. Ожидается, что банк будет привлекать средства для финансирования проектов в области обороны, безопасности и повышения устойчивости стран-участниц. Турция является членом НАТО с 1952 года и активно участвует в совместных проектах альянса в сфере оборонной промышленности и безопасности.

Ранее Трамп назвал нелепым огромное финансирование НАТО для сдерживания России.

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