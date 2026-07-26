Великобритания может присоединиться к Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB), создаваемого для финансирования милитаризации стран НАТО. Об этом сообщила газета The Sun on Sunday.

Отмечается, что на милитаризацию стран будет привлечено до $134 млрд рублей.

Издание подчеркивает, что новый министр финансов Великобритании Джон Хили поддерживает вступление в DSRB, в отличие от своей предшественницы Рейчел Ривс. Инициативу также поддержирвает глава Минобороны Уэз Стритинг.

До этого агентство Reuters сообщило, что Турция продолжает рассматривать возможность присоединения к DSRB НАТО.

Банк обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB) — это новая международная финансовая инициатива, представленная на саммите НАТО. Ожидается, что банк будет привлекать средства для финансирования проектов в области обороны, безопасности и повышения устойчивости стран-участниц. Турция является членом НАТО с 1952 года и активно участвует в совместных проектах альянса в сфере оборонной промышленности и безопасности.

Ранее Трамп назвал нелепым огромное финансирование НАТО для сдерживания России.