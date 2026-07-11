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Политика

В Турции высказались об участии в новом оборонном банке НАТО

Reuters: Турция рассматривает возможность участия в оборонном банке НАТО
Francois Lenoir/Reuters

Турция продолжает рассматривать возможность присоединения к Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB) НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в турецком министерстве национальной обороны.

«Окончательное решение еще не принято», — передает агентство.

По словам собеседника, Анкара внимательно следила за процессом формирования DSRB и принимала участие в переговорах в Монреале, которые предшествовали запуску инициативы. Также источник отметил, что Турция подписала совместное заявление о создании банка, которое было обнародовано во время саммита НАТО в Анкаре.

Тем не менее, после консультаций между профильными ведомствами Анкара пока не готова взять на себя обязательства по участию в данной новой структуре.

Банк обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB) — это новая международная финансовая инициатива, представленная на саммите НАТО. Ожидается, что банк будет привлекать средства для финансирования проектов в области обороны, безопасности и повышения устойчивости стран-участниц. Турция является членом НАТО с 1952 года и активно участвует в совместных проектах альянса в сфере оборонной промышленности и безопасности.

Ранее в Турции сообщили о темах июльского саммита НАТО в Анкаре.

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