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Политика

Хоценко попросил Путина со строительством метрополитена в Омске

Хоценко попросил у Путина одобрения на проект метрополитена в Омске
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выступил с инициативой по реализации проекта метротрамвая в Омске, призванного заменить недостроенную систему метрополитена. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава региона пояснил, что строительство метрополитена велось с 2001 по 2015 год за счет федерального и регионального бюджетов, при этом объем вложенных средств вырос с 12,3 млрд до более чем 43 млрд рублей. На текущий момент проект готов на 35%: уже функционирует одна станция, подготовлена часть инфраструктуры (включая пять тоннелей), а метромост находится практически в стадии завершения, требуется лишь укладка рельсов.

Виталий Хоценко подчеркнул реалистичный подход к финансовой ситуации и предложил интегрировать существующие наработки в трамвайную сеть города. Для реализации этой идеи губернатор попросил поддержки в вопросе включения проекта в федеральный реестр недостроев, что позволит приступить к новому этапу проектирования.

По его словам, данная концепция уже была рассмотрена вице-премьером Маратом Хуснуллиным, который предложил заняться разработкой соответствующего проекта.

Ранее Хоценко попросил Путина поддержать строительство комплекса по обращению с отходами стоимостью 13 млрд рублей.

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