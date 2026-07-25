Губернатор Омской области попросил Путина поддержать проект стоимостью 13 млрд рублей

Хоценко попросил Путина поддержать строительство комплекса по обращению с отходами

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе встречи попросил президента России Владимира Путина оказать федеральную поддержку строительству комплекса по обращению с отходами стоимостью 13 млрд рублей. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня заключили концессионное соглашение. Нужно еще один объект построить. Цена вопроса — 13 млрд рублей. Предварительно Дмитрий Николаевич Патрушев проговаривал», — сказал Хоценко.

Он отметил, что существуют отдельные решения главы государства и правительства, например, по Крыму и Дагестану по поддержке строительства таких объектов.

Также, по словам губернатора, в регионе уже рекультивировали четыре крупные свалки, образовавшиеся в середине прошлого века, однако для завершения реформы нужно построить новый объект.

25 июля Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Омск. Там он вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым участвует в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.

Ранее появились кадры посещения Путиным авиационного завода в Иркутске.