Ряд стран МУС тайно обсуждает судьбу суда после отстранения прокурора Хана

Представители нескольких стран, участвующих в Римском статуте, проводят секретные консультации относительно будущей деятельности Международного уголовного суда (МУС) после отстранения прокурора Карима Хана. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на три дипломатических источника.

По данным издания, первая встреча представителей этих стран прошла в условиях строгой конфиденциальности 24 июля во время специальной сессии Ассамблеи государств — членов Римского статута. Участники обсуждали возможные пути решения проблем, которые могут возникнуть в работе суда после увольнения Хана.

Один из источников отметил, что некоторые государства начали разрабатывать «план восстановления» для МУС еще до завершения голосования на специальной сессии.

24 июля председатель Ассамблеи государств — участников Римского статута Пайви Кокуранта объявила на специальной сессии в Нью-Йорке о решении отстранить Хана от должности в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Она уточнила, что за его увольнение проголосовали 82 из 125 стран, входящих в МУС.

Ранее Захарова назвала МУС квазиюридической структурой и лже-судом.