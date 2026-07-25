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Политика

Захарову возмутил Международный уголовный суд

Захарова назвала МУС квазиюридической структурой и лже-судом
Сергей Гунеев/РИА Новости

Международный уголовный суд (МУС) является квазиюридической структурой и лже-судом. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала отставку прокурора МУС Карима Хана.

«Честно говоря, в деталях сексуальных извращений братьев Хан копаться не хочется. Но вот про то, что в мире появилась квазиюридическая структура, которая одним своим существованием уничтожает представления о законности и порядке, говорить надо», — сказала дипломат.

Прокурор МУС Карим Хан, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, лишился должности после расследования ООН по делу о сексуальных домогательствах. По предварительным данным, обвинения касаются его подчиненной. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МУС — орган международной уголовной юстиции, рассматривающий дела по тяжких преступлений. Он специализируется на привлечении к ответственности виновных в преступлениях и обеспечении справедливости для жертв.

Ранее девять представителей МУС получили в России различные сроки лишения свободы.

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