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Политика

Захарова заявила, что украинские власти демонстрируют нацистский оскал

Захарова: Киев продолжает бить по жителям РФ, показывая нацистский оскал
Григорий Сысоев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя украинские удары по Запорожской области и Кирову, заявила, что Киев демонстрирует звериный оскал. Слова дипломата передает ТАСС.

«Киевский режим, терпящий военное поражение, не способный переломить печально складывающийся для себя ход боевых действий, отыгрывается на ни в чем не повинном мирном населении, сознательно выискивая тех, кто защищен менее всего», — сказала она.

Атака на турбазы в Кирилловке произошла в ночь на субботу, 25 июля. Глава региона Евгений Балицкий выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что всем пострадавшим и родственникам жертв будет оказана необходимая помощь. Подробнее о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по предприятию в Кирове утром 24 июля. Изначально сообщалось, что шесть человек получили несовместимые с жизнью травмы.

25 июля глава региона Александр Соколов заявил, что один из них оказался жив. Мужчина находился под завалами и не выходил на связь. Как рассказал губернатор, он представил к государственным наградам всех, кого спасти не удалось. Эти люди являются героями трудового фронта, объяснил глава региона свое решение.

Ранее Захарова осудила удар ВСУ по турбазам в Запорожской области.

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