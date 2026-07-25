Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Мерца упрекнули в «самоуправстве» за увольнение министра транспорта ФРГ

Соратник упрекнул Мерца в «самоуправстве» за увольнение министра транспорта ФРГ
Liesa Johannssen/Reuters

Вице-председатель Христианско-демократического союза рабочих (CDA) Кристиан Боймлер обвинил канцлера Фридриха Мерца в самоуправстве после того, как тот преждевременно сообщил министру транспорта Патрику Шнидеру об отставке. Об этом пишет Handelsblatt.

Боймлер заявил, что увольнение Шнидера выглядит как проявление произвола и добавил, что управлять федеральным правительством нельзя «как феодальным королевством», поскольку такие методы подрывают доверие граждан к демократии.

Бывший руководитель канцелярии Петер Альтмайер также раскритиковал Мерца, написав в X, что Шнидер — опытный и преданный специалист, замечательный человек и друг, и он удивлен и возмущен тем, как с ним обошлись.

25 июля немецкие СМИ сообщили о намерении Мерца отправить Шнидера в отставку. Ожидалось, что об этом официально объявят в тот же день, но этого не случилось. По информации Handelsblatt, депутат бундестага от ХДС Фриц Гюнцлер вечером 24 июля согласился заменить Шнидера на посту министра транспорта, однако на следующий день передумал. К тому моменту Мерц уже известил Шнидера об отставке. В издании отмечают, что пока неясно, как будет урегулирована возникшая ситуация.

Перестановки Мерца начались с отставки председателя фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана в связи со скандалом вокруг суррогатного материнства. Министр здравоохранения Нина Варкен перейдет на пост главы ведомства федерального канцлера, ей придется сменить Торстена Фрая, который станет руководителем фракции. Новым министром здравоохранения назначен генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн.

Ранее Мерц признал, что скандал с суррогатным материнством нанес ущерб репутации ХДС.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!