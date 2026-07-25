Мерца упрекнули в «самоуправстве» за увольнение министра транспорта ФРГ

Вице-председатель Христианско-демократического союза рабочих (CDA) Кристиан Боймлер обвинил канцлера Фридриха Мерца в самоуправстве после того, как тот преждевременно сообщил министру транспорта Патрику Шнидеру об отставке. Об этом пишет Handelsblatt.

Боймлер заявил, что увольнение Шнидера выглядит как проявление произвола и добавил, что управлять федеральным правительством нельзя «как феодальным королевством», поскольку такие методы подрывают доверие граждан к демократии.

Бывший руководитель канцелярии Петер Альтмайер также раскритиковал Мерца, написав в X, что Шнидер — опытный и преданный специалист, замечательный человек и друг, и он удивлен и возмущен тем, как с ним обошлись.

25 июля немецкие СМИ сообщили о намерении Мерца отправить Шнидера в отставку. Ожидалось, что об этом официально объявят в тот же день, но этого не случилось. По информации Handelsblatt, депутат бундестага от ХДС Фриц Гюнцлер вечером 24 июля согласился заменить Шнидера на посту министра транспорта, однако на следующий день передумал. К тому моменту Мерц уже известил Шнидера об отставке. В издании отмечают, что пока неясно, как будет урегулирована возникшая ситуация.

Перестановки Мерца начались с отставки председателя фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана в связи со скандалом вокруг суррогатного материнства. Министр здравоохранения Нина Варкен перейдет на пост главы ведомства федерального канцлера, ей придется сменить Торстена Фрая, который станет руководителем фракции. Новым министром здравоохранения назначен генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн.

Ранее Мерц признал, что скандал с суррогатным материнством нанес ущерб репутации ХДС.