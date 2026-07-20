Мерц признал, что скандал с суррогатным материнством нанес ущерб репутации ХДС

Скандал вокруг руководителя парламентской фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана нанес значительный ущерб репутации партии ХДС. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил телеканалу ZDF.

По словам главы правительства, он не ожидал столь масштабного возмущения в стране из-за скандала со Шпаном. При этом Мерц признал, что скандал вокруг Шпана нанес существенный ущерб репутации ХДС, для которой тема суррогатного материнства является одной из центральных с точки зрения христианских ценностей и морали. Канцлер отметил, что это стало ему «предельно ясно».

Мерц отказался давать оценку поступку Шпана и не стал отвечать на вопрос, чувствует ли он себя обманутым соратником по партии.

18 июля сообщалось, что скандал разразился после того, как глава фракции и его «супруг» стали родителями. Ребенка для них родила в США суррогатная мать. При этом ХДС выступает против этого репродуктивного метода, а в Германии он запрещен. Поэтому политика обвинили в двойных стандартах.

Ранее адвокат рассказал, кто имеет право стать суррогатной матерью в России.