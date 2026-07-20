Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Мерц признал, что скандал с суррогатным материнством нанес ущерб репутации ХДС

Мерц: скандал вокруг Шпана нанес значительный ущерб репутации ХДС
Liesa Johannssen/Reuters

Скандал вокруг руководителя парламентской фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана нанес значительный ущерб репутации партии ХДС. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил телеканалу ZDF.

По словам главы правительства, он не ожидал столь масштабного возмущения в стране из-за скандала со Шпаном. При этом Мерц признал, что скандал вокруг Шпана нанес существенный ущерб репутации ХДС, для которой тема суррогатного материнства является одной из центральных с точки зрения христианских ценностей и морали. Канцлер отметил, что это стало ему «предельно ясно».

Мерц отказался давать оценку поступку Шпана и не стал отвечать на вопрос, чувствует ли он себя обманутым соратником по партии.

18 июля сообщалось, что скандал разразился после того, как глава фракции и его «супруг» стали родителями. Ребенка для них родила в США суррогатная мать. При этом ХДС выступает против этого репродуктивного метода, а в Германии он запрещен. Поэтому политика обвинили в двойных стандартах.

Ранее адвокат рассказал, кто имеет право стать суррогатной матерью в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 19 июля. Удары по пунктам снабжения ВСУ и ужесточения для мигрантов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!