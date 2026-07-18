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Политика

Соратник Мерца ушел с поста из-за скандала с суррогатным материнством

Депутат бундестага Шпан оставил пост на фоне скандала с суррогатным материнством
AP

Глава фракции партии немецкого канцлера Фридриха Мерца ХДС/ХСС (блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов) в бундестаге Йенс Шпан объявил об уходе с поста на фоне скандала с суррогатным материнством, передает NTV со ссылкой на письмо политика.

В заявлении он проинформировал глав ХДС и ХСС Мерца и Маркуса Зёдера о своем решении. Это произошло после того, как канцлер назвал уход Шпана «правильным и неизбежным». Исполнять его обязанности будет Александр Хоффманн.

В материале уточняется, что скандал разразился после того, как глава фракции и его муж Даниэль Функе стали родителями («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Ребенка для них родила в США суррогатная мать. При этом ХДС выступает против этого репродуктивного метода, а в Германии он запрещен. Поэтому политика стали обвинять в двойных стандартах.

«В последние дни я осознал, что мое личное счастье — создать семью вместе с мужем и стать отцом — несовместимо с моей политической должностью», — отметил глава франции в заявлении и назвал семью самым важным для себя.

В мае апелляционная инстанция итальянского города Бари приняла беспрецедентное решение, официально узаконив статус трех родителей для родившегося в Германии четырехлетнего мальчика. Ребенок появился на свет естественным путем: его биологический отец состоит в браке с гражданином Италии и Германии, а мать — давняя подруга пары. Немецкое законодательство разрешает усыновление в однополых парах, поэтому второй мужчина официально стал родителем. Пара попыталась зарегистрировать этот статус в итальянской Апулии, но местный муниципалитет отказал, заподозрив суррогатное материнство, запрещенное в стране.

Ранее адвокат рассказал, кто имеет право стать суррогатной матерью в России.

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