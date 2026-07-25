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Политика

Путин обсудил с Токаевым ситуацию на Украине

Путин и Токаев обсудили ситуацию на Украине и развитие сотрудничества
Александр Щербак/POOL/РИА Новости

В рамках форума межрегионального сотрудничества в Омске состоялись переговоры президентов России и Казахстана, Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, в ходе которых стороны затронули вопрос украинского кризиса. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Казахстана высказался о возможности заморозки конфликта с возвращением к обновленной «Стамбульской формуле», отметив важность достижения результатов под гарантии ведущих мировых держав, в том числе России.

Путин пообещал предоставить коллеге детальную информацию о текущей ситуации вокруг Украины. Токаев упомянул о поступающих из западных стран сигналах относительно хода конфликта.

Особое внимание лидеры уделили двустороннему взаимодействию Москвы и Астаны. По словам российского президента, партнерство между странами имеет стратегический характер, что подтверждается практическими результатами: за первые пять месяцев текущего года товарооборот увеличился на 4%, достигнув почти $29 млрд.

Путин также предложил обсудить текущую координацию действий в рамках ОДКБ и ЕАЭС. В свою очередь, Токаев подтвердил приверженность Казахстана укреплению союзнических и стратегических связей с Россией.

Ранее Токаев отказался быть посредником в конфликте на Украине.

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